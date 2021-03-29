Статистический портал Whoscored оценил игру сборной Украины против Финляндии в матче 2-го тура отбора к ЧМ-2022 и выделил лучшего игрока поединка.

Александр Караваев стал лучшим игроком в матче Украина – Финляндия, получив оценку 7,7 по версии Whoscored.

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Ближайшими преследователями стали Руслан Малиновский и Расмус Шюллер из Финляндии – оба сыграли на 7,5. Главным антигероем прогнозируемо стал Виталий Миколенко, выступление которого оценили в 4,5.

Отметим, что сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за роковой ошибки Миколенко – защитник на последних минутах привез пенальти в свои ворота. После этой ничьей Украина расположилась на третьей строчке в группе D, имея в активе 2 пункта. Столько же имеет и Финляндия, а лидирует Франция с 4 очками.

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