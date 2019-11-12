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Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч наживо

22:08 366 Читать на русском
Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч наживо
Збірна України / УАФ

Товариська зустріч між збірними України та Естонії буде транслюватись наживо лише на телеканалі Футбол 1.

 

Матч збірних України та Естонії не буде показаний наживо на телеканалі Україна, інформує прес-служба каналу.

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Зазначається, що гра буде показана лише в запису опівночі 15 листопада. Таким чином, єдиним варіантом побачити гру "синьо-жовтих" залишається телеканал Футбол 1, який доступний в кабельних мережах та платному супутниковому ТБ.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка готується до товариського матчу проти Естонії (14 листопада) та заключного туру відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада).

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