Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч наживо

Товариська зустріч між збірними України та Естонії буде транслюватись наживо лише на телеканалі Футбол 1.

Матч збірних України та Естонії не буде показаний наживо на телеканалі Україна, інформує прес-служба каналу.

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Зазначається, що гра буде показана лише в запису опівночі 15 листопада. Таким чином, єдиним варіантом побачити гру "синьо-жовтих" залишається телеканал Футбол 1, який доступний в кабельних мережах та платному супутниковому ТБ.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка готується до товариського матчу проти Естонії (14 листопада) та заключного туру відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада).

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