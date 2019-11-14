toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Україна – Естонія: Караваєв розповів про настанови тренерів перед спарингом

18:54 261 Читать на русском
Україна – Естонія: Караваєв розповів про настанови тренерів перед спарингом
Олександр Караваєв / фото О. Осипова

Півзахисник збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від спарингу "синьо-жовтих" проти команди Естонії, а також розповів про враженнями від відбіркового циклу до Євро-2020.

 

"Збірна Люксембургу найбільше здивувала мене. А ось хто розчарував, то це Литва.

Україна – Естонія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу

Нікого з гравців естонської збірної не знаю. Тренерський штаб звернув увагу на гру всієї збірної загалом. Але переважно звертаємо увагу на те, як будемо грати ми самі. Щодо Сербії Шевченко сказав усе, що й зазвичай – грати в свою гру. Таку, якої від нас вимагають. І в жодному разі не відступати від наших принципів", – розповів хавбек в інтерв'ю UA-Футбол.

Нагадаємо, що поєдинок Україна – Естонія стартує о 19:00 на запорізькій Славутич-Арені. Караваєв розпочне матч у запасі.

Україна втрачає 8 зірок основи перед Естонією і Сербією: Шевченко ніколи не мав стільки проблем – хто замінить лідерів

blog_ava
Україна втрачає 8 зірок основи перед Естонією і Сербією: Шевченко ніколи не мав стільки проблем – хто замінить лідерів
15:55
16256
Теги
Збірна України Україна - Естонія Україна Україна Олександр Караваєв Олександр Караваєв
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Косовський звільнений із посади керманича Ворскли
    Україна — 17:333425 Косовський звільнений із посади керманича Ворскли
22
год
:
49
хв
Україна U-21
18:30
Данія U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук