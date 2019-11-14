Україна – Естонія: Караваєв розповів про настанови тренерів перед спарингом

Півзахисник збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від спарингу "синьо-жовтих" проти команди Естонії, а також розповів про враженнями від відбіркового циклу до Євро-2020.

"Збірна Люксембургу найбільше здивувала мене. А ось хто розчарував, то це Литва.

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Нікого з гравців естонської збірної не знаю. Тренерський штаб звернув увагу на гру всієї збірної загалом. Але переважно звертаємо увагу на те, як будемо грати ми самі. Щодо Сербії Шевченко сказав усе, що й зазвичай – грати в свою гру. Таку, якої від нас вимагають. І в жодному разі не відступати від наших принципів", – розповів хавбек в інтерв'ю UA-Футбол.

Нагадаємо, що поєдинок Україна – Естонія стартує о 19:00 на запорізькій Славутич-Арені. Караваєв розпочне матч у запасі.

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