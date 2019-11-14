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УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Україна – Естонія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу

17:44 229 Читать на русском
Україна – Естонія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу
Україна – Естонія: онлайн-трансляція товариського матчу 14 листопада 2019

Україна приймає Естонію в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Естонія на "Футбол 24", стартує о 19:00. Якщо команда Шевченка достроково виграла свою гру відбору, то прибалти взяли лише одне очко за 7 турів. Естонія історично – один з найзручніших наших суперників. Усі 4 попередні матчі завершувалися перемогами "синьо-жовтих". Такий же провальний баланс проти наших мають також Казахстан, Андорра та... Сербія, з якою зіграємо в неділю в останньому матчі відбору Євро-2020. Якщо Естонія програє і цей матч, повторить антирекорд, що належить Люксембургу (5 поразок за 5 матчів). Ба більше, Україна досі навіть не пропускала від естонців, як і від сербів (тут різниця по 0:10) та андорців (0:17).

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Україна: Лунін – Болбат, Пластун, Матвієнко, Соболь – Шахов, Сидорчук, Коваленко – Ярмоленко (к), Бєсєдін, Циганков

Естонія: Ігонен – Камс, Баранов, Кууск, Пікк – Кяйт – Лійвак, Айнсалу, Крейда, Пурі – Анієр

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