Украина – Эстония: Караваев рассказал об установке тренеров перед спаррингом

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от спарринга "сине-желтых" против команды Эстонии, а также рассказал о впечатлениях от отборочного цикла к Евро-2020.

"Сборная Люксембурга больше всего удивила меня. А вот кто разочаровал, так это Литва.

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Никого из игроков эстонской сборной не знаю. Тренерский штаб обратил внимание на игру всей сборной в целом. Но в основном обращаем внимание на то, как будем играть мы сами. Относительно Сербии Шевченко сказал все, что и обычно – играть в свою игру. Такую, которой от нас требуют. И ни в коем случае не отступать от наших принципов", – рассказал хавбек в интервью UA-Футбол.

Напомним, что поединок Украина – Эстония стартует в 19:00 на запорожской Славутич-Арене. Караваев начнет матч в запасе.

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