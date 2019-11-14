Україна втрачає 8 зірок основи перед Естонією і Сербією: Шевченко ніколи не мав стільки проблем – хто замінить лідерів

Збірна України зіткнулася з кардинальними проблемами у підготовці до товариського матчу проти Естонії та битви у Сербії за перший кошик на Євро-2020.

У кожного є своя причина, але наразі головний тренер національної команди №1 Андрій Шевченко не може розраховувати на понад 50% основних гравців. Важко пригадати, коли подібні проблеми "синьо-жовті" відчували востаннє. Тут футболісти і Шахтаря, і Динамо, і легіонери. Найменші та найприємніші клопоти має Маліновський – Руслан напередодні став батьком. Тарас Степаненко не отримав виклик через дискваліфікацію. Сергій Кривцов пропускає спаринг, схоже, за рішенням тренера. У решти проблеми зі здоров'ям різного характеру – сподіваємося, що деякі з лідерів зможуть одужати і бути готовими на Сербію.

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Маліновський – заміна може бути лише формальною

Цікава ситуація складається напередодні спарингу проти Естонії. Увесь центральний трикутник, незамінний протягом відбіркового циклу Євро-2020, випав. Лише плеймейкер Аталанти мав шанси зіграти в обох матчах. Утім, Руслан отримав декілька днів вихідних від Шевченка і зараз більше думає про сімейні справи, ніж тренується. З корабля на бал не було сенсу повертатися вже в четвер. Тим паче, Естонія у товариському матчі – не той подразник. Інший подібний гравець з таким пасом, баченням поля, штрафним і кутовим ударом, який саме на позиції півзахисника досить стабільно виступає у топ-чемпіонаті та заявив про себе в Лізі чемпіонів, у збірній України просто відсутній.

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Його 3 голи та 3 асисти – найкращий показник у команді Шевченка. Радше за все, ми побачимо Маліновського з перших хвилин в Сербії. Хто ж може замінити Руслана проти Естонії хоча б формально? Тут таке собі міні-протистояння Динамо (Віталій Буяльський) і Шахтаря (Віктор Коваленко). Обидва можуть зіграти ліворуч у центральній вісі півзахисту, хоча "гірник" здатен закрити і позицію опорника, і під нападниками. Однак там вистачає людей, яких цікаво буде перевірити тренерському штабові. Також за певних обставин можна тут побачити і Романа Безуса, хоча в нього робоча нога – права. Ставимо на Коваленка проти Естонії з виходом Буяльського після перерви. Віктор якийсь час був навіть відлучений від збірної на користь молодіжки Головка, але зараз йому все частіше дають нові шанси.

Степаненко – ще один незамінний?

Дискваліфікований за вилучення проти Португалії півзахисник Шахтаря грав у всіх матчах відбору Євро-2020, крім гостьового в Люксембургу, де наші дивом вирвали перемогу. В українських ЗМІ мантра про незамінність опорника "гірників" досить популярна. Утім, Степаненко не завжди справляється з нервами чи градусом поєдинку, що для його клубу та збірної іноді трансформується в червону картку або іншу крайність – надто обережну гру. Португалія, Динамо, Айнтрахт – багатенько вилучень за 9 місяців. Останнім часом помітного прогресу досягнув Сергій Сидорчук, якому дехто навіть пророчить місце в основі збірної.

Капітан київського клубу неодмінно отримає свій шанс у найближчих матчах. Імовірно, саме Сидорчук стане основним опорником проти Сербії. А ось з Естонією повинен дебютувати півзахисник Зорі Іванісеня. Дмитро за статистикою вже нічим не поступається... Степаненку в оборонці. При цьому він також сильніший у креативі: 0,13 очікуваного гола за матч, на 4% краще пасує вперед, віддає відчутно більше під удар і сильніше рухає м'яч у напрямку штрафного майданчика суперника. При цьому Іванісеня припускається меншої кількості втрат, а фолить менше. Один з найважливіших елементів феномену Зорі Скрипника.

Олександр Зінченко – черговий унікальний хавбек

Грати лівого оборонця в Манчестер Сіті Гвардіоли, а потім геть безболісно перемикатися на півзахисника. Досвід гри і партнерів найвищого рівня в топ-чемпіонаті та ЛЧ. Найдорожчий український футболіст прямо зараз – ніхто і близько не коштує 30 мільйонів євро, за оцінкою Трансфермаркт. В активі вихованця Шахтаря по 2 голи та асисти за річний цикл у збірній, плюс забитим м'ячем повів за собою збірну в недавньому спарингу проти Нігерії.

За відсутності Зіни свого шансу чекають динамівець Володимир Шепелєв і хавбек італійського Лечче Євген Шахов. Тут же може зіграти і Сергій Сидорчук. Зінченко, як і Маліновський, відіграв в основі всі 7 матчів відбору. Більше того, Олекс не пропустив жодної хвилини за останні 10 ігор, виходячи навіть у товариських поєдинках.

Віталій Миколенко – одне велике запитання до Шевченка

Пропустив лише домашній двобій з Литвою, та й той лише тому, щоб берегти сили на Португалію, де віддав гольовий пас. У свої 20 динамівець фактично зі старту став основним як у клубі, так і в збірній. Можна за це подякувати і трансферу Ракицького в Росію. Матвієнко остаточно посів місце лівого центрального захисника, а Миколенко з дня дебюту проти Туреччини віддавав своє місце лише в матчах, де ним можна було спокійно пожертвувати. За його відсутності (уже на Сербію має бути готовий) в Запоріжжі вийде Едуард Соболь – тут безальтернативно. Ну, не повертати ж Матвієнка ліворуч?

Ця позиція викликає, можливо, найбільше питання до заявки Андрія Шевченка. Якщо у Миколенка проблеми з м'язами після виснажливого циклу матчів за Динамо, на місце лівого захисника цілком могли б і викликати Богдана Михайліченка. Хоча б на запорізький матч перед фактично рідними трибунами варто було випробувати. Фулбек Зорі, яким Хацкевич пожертвував заради трансферу Караваєва, став 5-м найкращим гравцем першого кола УПЛ 2019/20 за рейтингом ефективності від Instat. З гравців же збірної України лише в Марлоса більший рейтинг. А так виходить, що 22-річного захисника, який помітно виділяється своєю грою на атаку, не викликають ні в молодіжну збірну, ні в національну. Шкода, адже Богдан при Скрипнику зробив величезний крок уперед.

Євген Коноплянка – з не зовсім природною альтернативою

Лівий вінгер Шахтаря, як і Миколенко, потрапив у заявку на Естонію, але судячи зі слів Шевченка, ми його також побачимо максимум у Сербії. Спочатку Коно заробив собі проблеми на рівному місці в кубковому бою з Динамо, а днями ще й підхопив якийсь вірус. Проблеми 31-річного екс-дніпрянина тривають. То він пропускав жовтневі матчі через відсутність ігрової практики в Шальке, то зараз тільки набрав хід, почав забивати і асистувати, як знову зліг.

За відсутності Коноплянки і Марлоса є всі шанси побачити в дії віце-капітана Динамо. Циганков уже забив 3 голи за Європейську кваліфікацію, і це ще не межа. Віктор грає передусім праворуч, але виходив і на лівому фланзі проти тих же сербів кілька років тому чи нігерійців зовсім не давно. На цій позиції ви не побачите звичних зміщень в центр і ударів з лівої, але і на протилежному краю Циганков показував вміння забивати чи створювати моменти. Не забуваймо, що зіграти лівого вінгера може і наш головний снайпер Роман Яремчук, який дуже непогано виглядає в Генті.

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Той же ж Михайліченко в минулих сезонах грав лівого півзахисника/вінгера і навіть забивав. Деякі експерти пропонували у збірну на цей фланг найкращого асистента УПЛ – Єгор Картушов, як і Тайсон, віддав 6 гольових пасів, але грає за Десну, представників якої у збірній поки не помічають, та ще й достатньо віковий гравець для дебюту (28 років). Я б ще відзначив прогрес вінгера Зорі Владислава Кабаєва, на рахунку якого вже 4 голи та 3 асисти в УПЛ і ЛЄ цього сезону проти двох результативних дій за попередні 2 роки. Команда Скрипника загалом – одна з небагатьох в Україні, що грає в максимально наближений до бачення Шевченка футбол.

Сергій Кривцов – тактичне рішення

Інформацію про травми чи інші проблеми "гірника" не було, отже, просто бережуть на Сербію. А ось відсутність одного з героїв матчу проти Португалії та найкращого гравця битви з Динамо в УПЛ (версія Instat) дає шанс проявити себе в Запоріжжі насамперед Ігорю Пластуну. Можна було б Дениса Попова згадати, але правий центрбек Динамо наразі більше потрібен молодіжній збірній України – його час ще прийде, як і того ж Лєднєва.

Марлос – новий шанс для легіонерів

Травма іншого вінгера Шахтаря відкриває шлях насамперед для Романа Безуса та Євгена Шахова. У збірній Марлос частенько грав у центрі, останнім часом навіть на позиції Коноплянки, але іноді заходив на територію Ярмоленка – тепер в Андрія всі дороги відкриті. У головну національну команду вже вимагають другого найкращого бомбардира УПЛ, який грає плеймейкера в Зорі. Богдан Лєднєв наколотив 8 голів, оформив 3 асисти. Його одноклубник Владлен Юрченко також демонструє непогану результативність як атакувальний хавбек (6 голів, 2 результативні паси), але повернутися у збірну, куди викликався без ігрових хвилин, поки не може.

На позиції десятки труднощі виникли лише зараз через чергу травм провідних виконавців. Тому Лєднєв, який за віком підходить молодіжці, мусить ще зачекати, як і правий вінгер луганського клубу Владислав Кочергін, який також почав значно більше забивати та асистувати з приходом Скрипника. Є ще Мар'ян Швед, але екс-лідер Карпат знову десь загубився в Європі – то відсутність довіри тренера Селтіка, то травми. Хоча на заміну проти Естонії 22-річний правий вінгер цілком міг би вийти – для підтримки бойового духу.

Жуніор Мораєс відчиняє двері для динамівця

Пошкодження запасного форварда збірної України не є смертельним для збірної. Можливо, найменш боляча втрата, позаяк найкращий снайпер УПЛ поки не став своїм у команді №1 – той же Яремчук має 4+3 за системою гол+пас, провівши 11 ігор. В активі Мораєса 5 матчів загалом, лише 2 в основі, 1 гольовий пас. Артем Бєсєдін, попри всю критику фанатів свого Динамо, є другим найгострішим гравцем киян за сумою очікуваних голів та пасів. Відзначився 6 разів сам, ще в одному випадку асистував партнеру. Бєсєдін має отримати свої хвилини як мінімум проти Естонії, де ми побачимо дуже оригінальний склад.

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