"Ці роки були дуже щасливим часом у моєму житті. Деякі моменти, звісно, ​​були не настільки оптимістичні. Спочатку була ситуація у Донецьку, потім війна в Україні. Але якщо говорити про футбол, я був дуже щасливий у Шахтарі. Я виграв там багато титулів та закріпив там свою кар'єру. Мене викликали до збірної Бразилії. У мене багато гарних спогадів про клуб. Матчі Ліги чемпіонів, титульні матчі… Я пам'ятатиму їх все життя.

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Україна – чудова країна. Десять років, які я провів там, були чудовими. До життя в Україні я не уявляв, що буде так добре, але Україна чудова країна, населена фантастичними людьми. Крім мого футбольного життя, маю ще багато друзів в Україні. Усі мої діти були зачаті в Україні. Вони народилися у Бразилії, але зроблені в Україні (посміхається – прим.). Тому маю казкові спогади про цю країну. Сподіваюся, що вона скоро зможе вийти з цієї ситуації, щоб я міг знову навідатися туди.

Ситуація складна. Уявіть, що вашу країну захопила сусідня держава, яка хоче анексувати вашу територію. Це абсолютно абсурдна війна. Тут, у Франції, зараз мешкають дві людини, які працювали зі мною в Україні. Я допомагаю їм та їхнім близьким. Вони розповідають нам, що відбувається там щодня. Це дуже сумно. Важко зрозуміти, через що наразі проходять українці. Дуже багато страждань. Але я досі спілкуюся з деякими людьми із Шахтаря і сподіваюся, що скоро все налагодиться", – цитує Ісмаїлі офіційний сайт Лілля.

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