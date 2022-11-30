"Эти годы были очень счастливым временем в моей жизни. Некоторые моменты, конечно, были не столь оптимистичны. Сначала была ситуация в Донецке, потом война в Украине. Но если говорить о футболе, я был очень счастлив в Шахтере. Я выиграл там много титулов и закрепил там свою карьеру, меня вызвали в сборную Бразилии, у меня много хороших воспоминаний о клубе, матчах Лиги чемпионов, титульных матчах... Я буду помнить их всю жизнь.

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Украина – отличная страна. Десять лет, которые я провел там, были великолепны. До жизни в Украине я не представлял, что будет так хорошо, но Украина – прекрасная страна, населенная фантастическими людьми. Кроме моей футбольной жизни, у меня еще много друзей в Украине. Все мои дети были зачаты в Украине. Они родились в Бразилии, но сделаны в Украине (улыбается – прим.). Поэтому у меня сказочные воспоминания об этой стране. Надеюсь, что она скоро сможет выйти из этой ситуации, чтобы я мог снова наведаться туда.

Ситуация сложная. Представьте, что вашу страну захватило соседнее государство, желающее аннексировать вашу территорию. Это совершенно абсурдная война. Здесь, во Франции, сейчас живут два человека, работавших со мной в Украине. Я помогаю им и их близким. Они рассказывают нам, что происходит там каждый день. Это очень печально. Трудно понять, через что сейчас проходят украинцы. Очень много страданий. Но я до сих пор общаюсь с некоторыми людьми из Шахтера и надеюсь, что скоро все наладится", – цитирует Исмаили официальный сайт Лилля.

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