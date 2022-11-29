Українські символи створюють багато інфоприводів у останні дні чемпіонату світу. "Футбол 24" детальніше розповідає про кожен окремий випадок.

Найсвіжіший зразок – італійський активіст Маріо Феррі, який прорвався на поле у матчі Португалія – Уругвай. Спереду на його футболці були слова "Врятуйте Україну", ззаду – "Повага іранським жінкам", а в руках прапор ЛГБТК.

Сміливі іспанці пронесли на трибуни прапор полку АЗОВ, проте через сумнівні правила ФІФА його незабаром зняли. З позитивного боку відзначився і голкіпер поляків Войцех Щенсни, який завершив флеш-інтерв'ю фразою "Слава Україні!". Про ці та інші цікавинки катарського Мундіалю – дивіться у черговому відеоогляді від "Футбол 24".

Десятки врятованих біженців, тату Тризуба і Save Ukraine на ЧС-2022 – сміливий герой Мундіалю рік присвятив Україні