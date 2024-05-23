Підопічні Юрія Мороза зійдуться з однолітками з Чехії. Шукайте стартовий склад українців і безкоштовну трансляцію матчу на "Футбол 24".

Поєдинок між Україною та Чехією стартує о 18:00 у кіпрському Параліміні. Безкоштовну трансляцію проведе "Суспільне". Також матч у прямому ефірі можна дивитись у цій новині на "Футбол 24".

Нагадаємо, Україна вперше за сім років подолала кваліфікацію на Євро у віковій категорії U-17. У першому матчі наші хлопці зазнали прикрої поразки від Сербії з рахунком 0:1. У паралельній зустрічі Чехія розгромила господарів турніру – Кіпр (5:0).

Наразі "синьо-жовті" у групі А посідають 3-тю сходинку. В останньому турі, який відбуеться 26 травня, вони зійдуться з Кіпром.

Стартовий склад збірної України: