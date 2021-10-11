"Підопічних Олександра Петракова влаштовує лише перемога, інакше суботній успіх в Гельсінкі втрачає свою значимість. Хоча в поєдинку з фінами дії нашої збірної мені дуже сподобалися.

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Я вірю, що завтра все вийде, навіть назву рахунок 2:0 на користь українців. Думаю, що господарям допоможе схилити шальки терезів на свою сторону максимальна самовіддача, командний дух та наймогутніша підтримка 12 гравця. Єдине, чого хочеться побажати нашим хлопцям, так це концентрації в обороні. Балканці часто користуються довгими верховими передачами і вони достатньо небезпечні у боротьбі на "другому поверсі", – сказав Мізін у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок проти Боснії і Герцеговини збірна України проведе вже завтра, 12 жовтня, у Львові. Початок зустрічі о 21:45.

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