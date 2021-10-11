Захисник збірної України Ілля Забарний підбив підсумки матчу з фінами і поділився очікуваннями від поєдинку з боснійцями.

"Перемога – це дуже важливо для команди. Це позитивний настрій на наступну гру. У фінів дуже хороші нападники, вони створювали нам чимало проблем. Було важко з ними грати.

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Завжди, коли забиваєш швидкий гол, суперник змушений йти вперед і відкривати зони. Ми цим скористалися, коли забили другий м'яч.

Боснія і Герцеговина – дуже хороша команда. Вони також перемогли (Казахстан (2:0), – прим.). Будемо давати бій. Легко і просто ми свої очки не віддамо. Своє потрібно забирати", – сказав Забарний в ефірі YouTube-каналу "vZbirnа".

Нагадаємо, у матчі 7-го туру відбору ЧС-2022 збірна України на виїзді здолала фінів з рахунком 2:1. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D, маючи у своєму активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

Вже завтра, 12 жовтня, підопічні Петракова у Львові зійдуться з Боснією і Герцеговиною. Початок зустрічі о 21:45.

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