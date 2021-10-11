"Подопечныхе Александра Петракова устраивает только победа, иначе субботний успех в Хельсинки теряет свою значимость. Хотя в поединке с финнами действия нашей сборной мне очень понравились.

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Я верю, что завтра все получится, даже назову счет 2:0 в пользу украинцев. Думаю, что хозяевам поможет склонить чаши весов в свою сторону максимальная самоотдача, командный дух, да и мощнейшая поддержка 12 игрока - болельщиков будет очень кстати. Единственное, чего хочется опожелать нашим ребятам, так это концентрации в обороне. Балканцы часто пользуются длинными верховыми передачами и они довольно опасны в борьбе на "втором этаже", – сказал Мизин в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок против Боснии и Герцеговины сборная Украины проведет уже завтра, 12 октября, во Львове. Начало встречи в 21:45.

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