Колишній півзахисник збірної України, а нині – телеексперт Євген Левченко відреагував на чергову втрату очок "синьо-жовтими" в кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

"Ця нічия рівноцінна поразці.

Україна – Боснія і Герцеговина – 1:1 – відео голів і огляд матчу

У мене досі багато запитань щодо тактики, замін, ігнору кількох футболістів. Дуже сподіваюся, що ми вирулимо ситуацію", – написав екс-хавбек у своєму твіттері.

Нагадаємо, що збірна України напередодні не втримала перемогу над боснійцями. На гол Андрія Ярмоленка в першому таймі балканці відповіли забитим м'ячем Ахмедходжіча під завісу поєдинку.

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