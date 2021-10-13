Україна – Боснія і Герцеговина: Левченко озвучив 3 претензії до Петракова
08:27 - Читать на русском
Колишній півзахисник збірної України, а нині – телеексперт Євген Левченко відреагував на чергову втрату очок "синьо-жовтими" в кваліфікації до чемпіонату світу-2022.
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"Ця нічия рівноцінна поразці.
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У мене досі багато запитань щодо тактики, замін, ігнору кількох футболістів. Дуже сподіваюся, що ми вирулимо ситуацію", – написав екс-хавбек у своєму твіттері.
Нагадаємо, що збірна України напередодні не втримала перемогу над боснійцями. На гол Андрія Ярмоленка в першому таймі балканці відповіли забитим м'ячем Ахмедходжіча під завісу поєдинку.
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