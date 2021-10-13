Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне – телеэксперт Евгений Левченко отреагировал на очередную потерю очков "сине-желтыми" в квалификации к чемпионату мира-2022.

"Эта ничья равноценна поражению.

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У меня до сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов. Очень надеюсь, что мы вырулим ситуацию", – написал экс-хавбек в своем твиттере.

Напомним, что сборная Украины накануне не удержала победу над боснийцами. На гол Андрея Ярмоленко в первом тайме балканцы ответили забитым мячом Ахмедходжича под занавес поединка.

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