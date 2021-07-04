"У матчі з Англією не побачив у українців тієї самовіддачі і гри, яка повинна бути. На жаль, Україна програла, як тільки вийшла на поле – психологічно. Тренерський штаб не зміг налаштувати і заспокоїти хлопців.

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Не було емоцій. Ви подивіться, навіть жодної жовтої картки не заробили. Про що це говорить? Де ті самі емоції, які властиві чвертьфіналу Євро? При 0:2 стояли і нічого не могли зробити – не було ніякої динаміки. Україна програла безвольно і безхарактерно. Дуже засмутили.

Англія грала повільно і, як наслідок, здобула перемогу на класі. Немає опору – немає проблем. Україна пропустила на перших хвилинах – що далі? Змінилася стратегія або, можливо, стали більше тиснути на англійців? Нічого такого не було. Всі 90 хвилин грали однаково. Та й заміни Шевченка не зіграли.

Збірна України і так стрибнула вище голови на Євро-2020. Пощастило, що вийшли далі. Швеція недооцінила українців – вийшли грати вальяжно і програли. Хоча, теж справа випадку: червона картка і забитий м'яч на останній хвилині.

Програти можна по-різному. Згадайте, як грала Швейцарія, Угорщина... Та й та ж Чехія! Безумовно, гра забувається, залишається лише результат, але не можна так безвольно програвати – треба боротися до останніх секунд гри", – сказав Заваров у коментарі Championat.

Нагадаємо, цього року збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де розгромно поступились національній команді Англії з рахунком 0:4.

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