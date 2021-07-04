Сьогодні по обіді делегація "синьо-жовтих" приземлилася в аеропорті "Бориспіль". Там футболістів і тренерський штаб зустріли журналісти, уболівальники та зірки шоу-бізнесу.

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"Я вдячний вам за таку підтримку. Ви навіть не уявляєте, як це було важливо, коли ми виходили на матчі. Ми вдячні всім, хто приїхав підтримати команду, хто вболівав за нас в Україні. Ми бачили, ми відчували вашу підтримку. Я вдячний хлопцям за самовіддачу, за бажання й за той футбол, який вони продемонстрували", – цитує Андрія Шевченка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, збірна України вперше у своїй історії змогла подолати стадію групового етапу континентальної першості. На Євро-2020 наша національна команда дісталася до чвертьфіналу, де без шансів програла Англії (0:4).

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