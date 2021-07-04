"В матче с Англией я не увидел у украинцев той самоотдачи и игры, которая должна быть. К сожалению, Украина проиграла, как только вышла на поле — проиграла психологически. Тренерский штаб не смог настроить и успокоить ребят.

Сборная Украины вернулась в Киев – четвертьфиналистов Евро-2020 встретили журналисты и болельщики

Не было эмоций. Вы посмотрите, даже ни одной жёлтой карточки не заработали. О чём это говорит? Где те самые эмоции, которые присущи четвертьфиналу Евро? При 0:2 стояли и ничего не могли сделать — не было никакой динамики. Украина проиграла безвольно и бесхарактерно. Очень расстроили.

Англия играла медленно и, как следствие, одержала победу на классе. Нет сопротивления — нет проблем. Украина пропустила на первых минутах — что дальше? Поменялась стратегия или, может быть, стали больше давить на англичан? Ничего такого не было. Все 90 минут играли одинаково. Да и замены Шевченко не сыграли.

Сборная Украины и так прыгнула выше головы на Евро-2020. Повезло, что вышли дальше. Швеция недооценила украинцев — вышли играть вальяжно и проиграли. Хотя тоже ведь дело случая: красная карточка и забитый мяч на последней минуте.

Проиграть можно по-разному. Вспомните, как играла Швейцария, Венгрия… Да и та же Чехия! Безусловно, игра забывается, остаётся лишь результат, но нельзя так безвольно проигрывать — надо бороться до последних секунд матча", – сказал Заваров в комментарии Championat.

Напомним, в этом году сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020, где крупно уступили национальной команде Англии со счетом 0:4.

Україна – Англія: Миколенко відбілив ім'я, зруйновані мрії Матвієнка про АПЛ, розчарували не всі – оцінки за 1/4 Євро