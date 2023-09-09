Україна – Англія: команди визначилися з формою на матч відбору Євро-2024
11:54 - Читать на русском
Збірні України та Англії обрали кольори, в яких зійдуться в сьогоднішній грі у Вроцлаві.
Збірна України на матч проти "Трьох левів" вийде у жовтому екіпіруванні, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Голкіпер "синьо-жовтих" буде у зеленій формі.
Англійська команда зіграє у червоному обмундируванні, а воротар суперника буде у чорному вбранні.
Нагадаємо, матч проти збірної Англії відбудеться вже сьогодні, 9 вересня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 19:00.
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