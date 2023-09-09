Збірні України та Англії обрали кольори, в яких зійдуться в сьогоднішній грі у Вроцлаві.

Збірна України на матч проти "Трьох левів" вийде у жовтому екіпіруванні, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Ребров відсіяв трьох гравців зі складу збірної України – відома остаточна заявка на матч проти Англії

Голкіпер "синьо-жовтих" буде у зеленій формі.

Англійська команда зіграє у червоному обмундируванні, а воротар суперника буде у чорному вбранні.

Нагадаємо, матч проти збірної Англії відбудеться вже сьогодні, 9 вересня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 19:00.

Україна – Англія: анонс матчу відбору Євро-2024