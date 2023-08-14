Кожен охочий вже може придбати перепустки на поєдинок "синьо-жовтих".

Стартував продаж квитків на матч 5-го туру відбору на Євро-2024 між збірними України та Англії, повідомляє прес-служба УАФ.

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Поєдинок відбудеться 9 вересня у польському Вроцлаві та стадіоні Тарчинскі Арена і стартує о 19:00 за київським часом. Квитки можна придбати лише за посиланням на сайті MTicket – вартість стартує від 50 злотих (450 гривень).

Продаж перепусток здійснюватиметься у два етапи: 1. Перші два дні уболівальники купують квитки лише за криптовалюту. 2. Через два дні стануть доступними й інші форми оплати.

Для придбання квитка необхідно: обрати категорію, обрати кількість перепусток (один уболівальник може придбати до 4-х тікетів), обрати спосіб оплати. Квитки прийдуть на електронну адресу, яку вказав замовник.

До слова, усі перепустки іменні. Вхід на стадіон буде здійснюватися шляхом звірки квитка та документа кожної особи.

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