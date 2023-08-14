У червні Північна Македонія провалила два матчі кваліфікації на Євро-2024. Спершу балканці віддали перемогу Україні, хоча впевнено виграли перший тайм. А потім зазнали ганебного розгрому від Англії. У команді дуже зіпсувалася атмосфера. Тренер переклав всю провину на футболістів.

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Попри очікування, наставник Північної Македонії Благоя Мілевскі залишився на посаді. Капітан команди не витримав і повідомив, що йде зі збірної. Стефан Рістовскі оголосив про це у соцмережах різкою заявою. Інші футболісти можуть взяти приклад з капітана.

"Я хочу покинути збірну Північної Македонії для її ж блага. Скажу чесно. Професіональний футбол – це не просто копання м'яча по траві. Успіх приходить, коли є план, ідея, згуртованість і повага. Я завжди грав за збірну усім серцем. Люблю цю команду.

Мої зусилля були марними. Я бачу, що все котиться не в ту сторону. І результати це підтверджують. У мене не найкращі стосунки з головним тренером. Ми це обговорювали, я як капітан намагався донести йому всі проблеми команди", – написав Рістовскі.

Північна Македонія зіграє другий матч з Україною 14 жовтня. Балканці за три попередні гри набрали три очки (перемога над Мальтою) і посідають 4 місце в таблиці.

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