Каждый желающий уже может приобрести пропуска на поединок "сине-желтых".

Стартовала продажа билетов на матч 5-го тура отбора на Евро-2024 между сборными Украины и Англии, сообщает пресс-служба УАФ.

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Поединок состоится 9 сентября в польском Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена и стартует в 19:00 по киевскому времени. Билеты можно приобрести только по ссылке на сайте MTicket – стоимость стартует от 50 злотых (450 гривен).

Продажа пропусков будет осуществляться в два этапа: 1. Первые два дня болельщики покупают билеты лишь за криптовалюту. 2. Через два дня станут доступными и другие формы оплаты.

Для приобретения билета необходимо: выбрать категорию, выбрать количество пропусков (один болельщик может приобрести до 4-х тикетов), выбрать способ оплаты. Билеты придут на электронный адрес, который указал заказчик.

К слову, все пропуска именные. Вход на стадион будет осуществляться путем сверки билета и документа каждого лица.

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