"Скуадра Адзурра" залишилася без головного тренера у не найкращий момент. Восени належить зіграти вирішальні матчі кваліфікації на Євро-2024. Зокрема, Італія двічі зустрінеться зі збірної України (перший матч уже 12 вересня).

Збірна Італії сенсаційно залишилася без тренера – Манчіні пішов у відставку за місяць до гри з Україною

Федерація футболу (FIGC) не думає над тимчасовим рішенням, а відразу хоче запросити сильного фахівця. За інформацією SkySport, головними кандидатами стали Антоніо Конте та Лучано Спаллетті. Обоє зараз перебувають без роботи.

Втім, це не безпроблемні варіанти. Роботодавцю Спаллетті доведеться сплатити компенсацію Наполі, з яким тренер досі має контракт. Йдеться про 3,25 млн євро. Втім, не виключено, що Де Лаурентіс відмовиться від грошей, оскільки творець Скудетто може очолити національну команду.

Суперники збірної України продовжують розвалюватися – капітан Північної Македонії зі скандалом пішов зі збірної

З Антоніо Конте також не все так просто. Річ у тім, що FIGC не здатен задовольнити його звичайні запити щодо зарплати, які на рівні 10 мільйонів євро в рік. Федерація максимум може запропонувати лишень половину цієї суми.

Нагадаємо, що у своїй групі відбору збірна Італія перебуває на третьому місці. Відставання від України становить три очки, а до Англії аж 9 пунктів. Щоправда, ті зіграли на один і на два матчі більше відповідно.