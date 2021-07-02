"У Римі ми повинні створити свою власну атмосферу. І нам це цілком під силу. Звичайно, на Вемблі ми почуваємось, як вдома.

Україна – Англія: "синьо-жовті" прогулялися визначними місцями Рима напередодні поєдинку за півфінал Євро

У матчі проти Німеччини у нас була фантастична підтримка. Так само було і по ходу групового етапу. Тому в суботу у нас буде додаткова мотивація – повернутися в Лондон на півфінал і зіграти при 60 тисячах уболівальників", – цитує Пікфорда офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, двобій збірної України проти команди Англії за путівку в півфінал Євро-2020 відбудеться вже завтра, 3 липня, у Римі. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

"Україна буде у півфіналі": Шевченко постав перед екзаменаційним завданням, а гравцям після Швеції треба лиш одне