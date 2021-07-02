Україна – Англія: Пікфорд має додаткову мотивацію на двобій із командою Шевченка
Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд прагне здолати "синьо-жовтих" у чвертьфіналі Євро-2020, аби повернутись у Лондон.
"У Римі ми повинні створити свою власну атмосферу. І нам це цілком під силу. Звичайно, на Вемблі ми почуваємось, як вдома.
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У матчі проти Німеччини у нас була фантастична підтримка. Так само було і по ходу групового етапу. Тому в суботу у нас буде додаткова мотивація – повернутися в Лондон на півфінал і зіграти при 60 тисячах уболівальників", – цитує Пікфорда офіційний сайт УЄФА.
Зауважимо, двобій збірної України проти команди Англії за путівку в півфінал Євро-2020 відбудеться вже завтра, 3 липня, у Римі. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
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