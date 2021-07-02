"В Риме мы должны создать свою собственную атмосферу. И нам это вполне по силам. Конечно, на Уэмбли мы чувствуем себя, как дома.

Украина – Англия: "сине-желтые" прогулялись по достопримечательностям Рима накануне поединка за полуфинал Евро

В матче против Германии у нас была фантастическая поддержка. Так же было и по ходу группового этапа. Поэтому в субботу у нас будет дополнительная мотивация – вернуться в Лондон на полуфинал и сыграть при 60 тысячах болельщиков", – цитирует Пикфорда официальный сайт УЕФА.

Заметим, поединок сборной Украины против команды Англии за путевку в полуфинал Евро-2020 состоится уже завтра, 3 июля, в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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