– Як вам гра?

– Емоції шикарні. Наша збірна не лише пройшла у наступний раунд, а ще показала дуже гідний футбол. Була самовіддача, боротьба, гра за вболівальників, результат, тренера. Одні компліменти збірній, чесно. Вчора були лише емоції. Потрібно було просто споглядати за матчем. Хлопцям вдалось ощасливити всю Україну. Показали себе з найкращого боку, молодці!

– Тобто збірній України вдалось реабілітуватись за поразку від Австрії?

– Це футбол. Бувають такі матчі, що виходить все – тактика, комбінаційний футбол. А інколи буває, що от хочеш, а нічого не йде. Це не зовсім реабілітація. Можливо, тоді був такий день. Спишемо поразку від Австрії на "не такий день". Якби там не було, Україна потрапила у 16-ку найкращих команд. Шлях не має значення. Завдання-мінімум було виконане.

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Швеція була непростим суперником, але й не найскладнішим. Десь Андрій Шевченко відштовхувався від дій суперника. Цілком і повністю вгадав зі складом, тактикою, замінами. Результат говорить сам за себе. Довбик забив на 121 хвилині, справжні молодці. Єдиний неприємний епізод – травма Бєсєдіна. Пішов до кінця, отримав пошкодження. Прикро. По його запалу було видно, що він хотів допомогти хлопцям.

– Ви визначили для себе головного героя матчу? Можливо, це Зінченко, який оформив гол+пас, Довбик з вирішальний голом чи Бєсєдін з героїчною самовіддачею…

– Це все окремі епізоди, які люди запам’ятають. Спершу згадують про того, хто забив м’яч, потім того, хто асистував. Я б поставив на перше місце всю збірну України, персонал. Ті, хто допомагали відновлюватись, ті, хто готували їсти, ті, хто підтримували. Критика, можливо, була після Австрії, але хлопці це розуміли. Люди переживають. Є ж "диванні експерти", які знайдуть, що хейтити. Від них треба абстрагуватись. Тому на перше місце поставлю всю незалежну Україну – хто грав на футбольному полі і хто підтримував команду Шевченка перед телевізором.

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– Те, що Швеція була не найсильнішим суперником, підсвідомо зіграло на нашу користь?

– Звісно, нам могла б випасти Італія, яка доволі непроста. Зараз ми зустрінемось з родоначальниками футболу – Англією. Глянемо, як будемо їм протистояти. Швеція була доволі непроста, нав’язувала свою боротьбу. Хто б нам не випав, треба було виходити грати. Зараз приємно чути, що Україна у 8-ці найкращих команд Європи. Вірю, що будемо у півфіналі. Мрію про це, вірю.

– Тобто, Україні під силу скласти екзамен з Англією?

– У нас є всі шанси. Подивіться, що зробила Угорщина у групі, хоч і не вийшла в плей-офф. Данія сподобалась, Чехія. Англія ж доволі потужний, сильний суперник. Немає тих збірних, які не програють. Зрештою, французи вилетіли від Швейцарії. Опонента треба поважати і не боятись, це не та збірна, яка є непереможною. Це більше екзаменаційне завдання для Шевченка та його тренерського штабу. Збірну Англії розберуть по зернятках. Нашим хлопцям лишень залишається спокійно готуватись, без емоційного тиску.

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– Ваш прогноз на матч.

– Я завжди на позитиві. В Україну треба вірити і її підтримувати, адже не раз відчував це на собі. Вірю у прохід далі. Як казав Зінченко, треба виходити на футбольну війну проти Англії. Буде цікаво.

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