Україна – Англія: "синьо-жовті" прогулялися визначними місцями Рима напередодні поєдинку за півфінал Євро
Андрій Шевченко опублікував фото з прогулянки української команди вулицями Вічного міста.
"Щасливий повернутися до Риму та зіграти у чвертьфіналі на Стадіо Олімпіко. Це буде неймовірно!" – написав Андрій Шевченко у своєму Instagram.
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Під постом наставник збірної України додав командні фото з прогулянки столицею Італії. "Синьо-жовті" позували, зокрема, на фоні Колізею та монументу Вітторіано на знаменитій площі Венеції.
Нагадаємо, поєдинок збірної України проти Англії за путівку в півфінал Євро-2020 відбудеться 3 липня у Римі. Стартовий свисток пролунає о 22:00.
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