"Щасливий повернутися до Риму та зіграти у чвертьфіналі на Стадіо Олімпіко. Це буде неймовірно!" – написав Андрій Шевченко у своєму Instagram.

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Під постом наставник збірної України додав командні фото з прогулянки столицею Італії. "Синьо-жовті" позували, зокрема, на фоні Колізею та монументу Вітторіано на знаменитій площі Венеції.

Нагадаємо, поєдинок збірної України проти Англії за путівку в півфінал Євро-2020 відбудеться 3 липня у Римі. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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