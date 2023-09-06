Сборные Украины и Англии узнали, какой рефери будет судить поединок отбора к Евро-2024.

Матч между Украиной и Англией рассудит болгарин Георгий Кабаков, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Отметим, что арбитр лишь однажды работал на матче украинских команд – поединок Лиги чемпионов между Шахтером и Интером в октябре 2020 года (завершился ничьей 0:0). На линиях ему будут помогать Мартин Маргаритов и Диян Валков.

Напомним, что Украина встретится с Англией 9 сентября, начало в 19:00. Первая встреча между командами завершилась уверенной победой "трех львов" – 2:0.

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