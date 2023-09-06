Капітан збірної України Андрій Ярмоленко має хороші шанси допомогти "синьо-жовтим" у матчах кваліфікації Євро-2024 проти Англії та Італії.

Ярмоленко вже сьогодні може повернутись до загальної групи збірної України, повідомляє ТаТоТаке.

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До цього зірковий ветеран займався у поблажливому режимі, аби простежити, як буде почуватись пошкоджене коліно Андрія після відновлення. Відзначимо, що Ярмоленко після повернення в Динамо зіграв у 5 матчах, забивши 3 голи.

До слова, матчі проти Англії та Італії заплановані на 9 та 12 вересня відповідно. Наразі "синьо-жовті" посідають друге місце в групі, набравши 6 очок після 3 турів. У Італії 3 пункти при лише 2 зіграних поєдинках.

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