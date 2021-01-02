"Сподіваюся, у Києві він буде жити зі мною": Соломон – про потенційного новачка Динамо
Півзахисник Шахтаря Манор Соломон поділився думками щодо переходу свого співвітчизника Ліеля Абади в Динамо.
"Сподіваюсь, він перейде в Динамо і буде жити зі мною в Києві. Бажаю йому всього найкращого, він чудовий футболіст з величезним потенціалом.
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Які відмінності у нашій грі? Ліель більше грає як відтягнутий нападник, він шукає вільний простір і зони, щоб нанести удар. Я більше граю через дриблінг, і мені подобається тримати м'яч в ногах. Але ми обидва швидкі, ми обидва талановиті в роботі з м'ячем. Крім того, ми обидва – вихованці одного клубу (Маккабі Петах-Тіква – прим.), і тепер, ймовірно, будемо грати в одній лізі. Це буде цікаво", – цитує Соломона видання Sport5.co.il.
Нагадаємо, у переговорах між Динамо і Абадою виникли певні труднощі, пов'язані умовами контракту. Очікується, що перемовини продовжаться наступного тижня.
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