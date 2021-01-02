"Надеюсь, он перейдет в Динамо и будет жить со мной в Киеве. Желаю ему всего наилучшего, он отличный футболист с огромным потенциалом.

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Какие различия в нашей игре? Лиэл больше играет как оттянутый нападающий, он ищет свободное пространство и зоны, чтобы нанести удар. Я больше играю через дриблинг, и мне нравится держать мяч в ногах. Но мы оба быстрые, мы оба талантливы в работе с мячом. Кроме того, мы оба – воспитанники одного клуба (Маккаби Петах-Тиква – прим.), и теперь, вероятно, будем играть в одной лиге. Это будет интересно", – цитирует Соломона издание Sport5.co.il.

Напомним, в переговорах между Динамо и Абадой возникли определенные трудности, связанные условиями контракта. Ожидается, что переговоры продолжатся на следующей неделе.

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