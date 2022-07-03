Футзальна збірна України зустрічається з Угорщиною в поєдинку за третє місце Євро-2022 серед жінок. Дивіться матч наживо в цій новині на "Футбол 24".

Матч Угорщина – Україна стартує о 16:30 за київським часом. У півфіналі синьо-жовті" програли Іспанії з рахунком 0:9, а угорки дещо з меншим розривом поступилися Португалії (0:6). Відповідно, Іспанія та Португалія зіграють у фіналі, а Україна з Угорщиною визначать останнього призера чемпіонату Європи.

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Пряма трансляція гри – на регіональних платформах UA:Суспільне та YouTube-каналі Суспільне:Спорт. Гру за бронзу Євро-2022 можна переглянути і в цій новині на "Футбол 24".

Стартовий склад збірної України: Сагайдачна – Гриценко, Скибіна, Дубицька, Форсюк.

Запасні: Кислова, Дрозд, Титова, Кирильчук, Воловенко, Бабенко, Єрьоменко, Бурлаченко, Рубан.

Збірна України принизливо поступилася Іспанії в 1/2 футзального Євро-2022 серед жінок – залишилася надія на бронзу

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