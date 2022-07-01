Анна Сидоренко не зіграє у фінальному турнірі чемпіонату Європи. Головний тренер футзальної збірної України розповів про скандал зі своєю підопічною.

За словами Олега Шайтанова – наставника жіночої футзальної збірної – його підопічна не потрапила до заявки через позицію щодо війни в Україні. Попри те, що Сидоренко є найкращою бомбардиркою збірної, місця у списку викликаних гравчинь їй не знайшлося.

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З 2021 року футзалістка грає в Росії за команду Норманочка. Після початку повномасштабної війни вона залишилася за поребриком, по суті, зрадивши батьківщину.

"Ми спілкувалися з Анною Сидоренко, це було її рішення лишитися в Росії. Усі аргументи, які вона наводила – це не аргументи, коли країна воює. Так, вона намагалася щось аргументувати, але це її рішення, яке Анна обрала. Хай іде своїм шляхом", – цитує Олега Шайтанова Суспільне.

Сидоренко виступає за збірну України з 2012 року. На двох чемпіонатах Європи вона забила 8 голів (чотири – на Євро-2019 та ще 4 – у відборі на Євро-2022).

Зауважимо, що вже сьогодні, 1 липня, Україна зіграє з Іспанією у півфіналі жіночого футзального чемпіонату Європи. Початок гри – о 19:00. Іншу пару півфіналісток складуть Португалія та Угорщина.

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