Футзальная сборная Украины встречается с Венгрией в поединке за третье место Евро-2022 среди женщин. Смотрите матч вживую в этой новости на "Футбол 24".

Матч Венгрия – Украина стартует в 16:30 по Киеву. В полуфинале "сине-желтые" проиграли Испании со счетом 0:9, а венгерки с несколько меньшим разрывом уступили Португалии (0:6).Соответственно, Испания и Португалия сыграют в финале, а Украина с Венгрией определят последнего призера чемпионата Европы.

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Прямая трансляция игры – на региональных платформах UA:Суспільне и YouTube-канале Суспільне:Спорт. Игру за бронзу Евро-2022 можно посмотреть и в этой новости на "Футбол 24".

Стартовый состав сборной Украины: Сагайдачная – Гриценко, Скибина, Дубицкая, Форсюк.

Запасные: Кислова, Дрозд, Титова, Кирильчук, Воловенко, Бабенко, Еременко, Бурлаченко, Рубан.

Сборная Украины унизительно уступила Испании в 1/2 футзального Евро-2022 среди женщин – осталась надежда на бронзу

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