Соглашение о переходе Мораты в Атлетико достигнуто, – Фабрицио Романо

Челси согласовал аренду нападающего Ювентуса Гонсало Игуаина, Альваро Мората, в свою очередь, отправится в Атлетико.

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил о завершении процесса переговоров о переходе Альваро Мораты в Атлетико.

Сарри: Трансфер Игуаина? Ничего не знаю, руководству известно, кем я хочу усилить команду

Лондонский Челси договорился с Ювентусом об аренде аргентинского нападающего Гонсало Игуаина, который является старым знакомым Маурицио Сарри еще со времен их сотрудничества в Наполи.

Альваро находился в академии "матрасников", но потом перебрался в стан самого принципиального соперника – Реала, в первой команде которого и дебютировал на профессиональном уровне.

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