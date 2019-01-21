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Соглашение о переходе Мораты в Атлетико достигнуто, – Фабрицио Романо

21 января 13:54 178 Читати українською
Соглашение о переходе Мораты в Атлетико достигнуто, – Фабрицио Романо
Альваро Мората / соцсети

Челси согласовал аренду нападающего Ювентуса Гонсало Игуаина, Альваро Мората, в свою очередь, отправится в Атлетико.

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил о завершении процесса переговоров о переходе Альваро Мораты в Атлетико.

Сарри: Трансфер Игуаина? Ничего не знаю, руководству известно, кем я хочу усилить команду

Лондонский Челси договорился с Ювентусом об аренде аргентинского нападающего Гонсало Игуаина, который является старым знакомым Маурицио Сарри еще со времен их сотрудничества в Наполи.

Альваро находился в академии "матрасников", но потом перебрался в стан самого принципиального соперника – Реала, в первой команде которого и дебютировал на профессиональном уровне.

Арсенал победил Челси и обострил борьбу за топ-4 – эффективные "канониры", провал "синих" в атаке и смерть "Саррибола"

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