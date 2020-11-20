Немає нічого кращого після паузи на матчі збірних, ніж поєдинок іспанських команд з другої десятки Ла Ліги. Черговий її тур відкривала зустріч у Памплоні між Осасуною та Уескою, в якій рахунок було відкрито вже на 5-й хвилині – це Сандро Рамірес вивів гостей уперед, зігравши на добиванні після відбитого прострілу з правого флангу. 0:1! Це його третій гол у двох останніх матчах – стільки ж він забив у 63 поєдинках до цієї серії.

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Після цього команди розмінялися низкою цікавих моментів, але голкіпери грали надійно. До перерви рахунок не змінився, але в середині другого тайму відкритий футбол приніс успіх Осасуні. На 69-й хвилині господарі розіграли кутовий, Хоні виконав подачу з лівого флангу, а Давід Гарсія замкнув ударом головою в правий нижній кут – 1:1! Це був останній гол у зустрічі.

Таким чином Осасуна набрала 11 очок і піднялася на 11-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Уеска, маючи в активі всього 7 залікових балів, вийшла із зони вильоту на 17-ту позицію.

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