Нет ничего лучше после паузы на матчи сборных, чем поединок испанских команд из второй десятки Ла Лиги. Очередной её тур открывала встреча в Памплоне между Осасуной и Уэской, в которой счёт был открыт уже на 5-й минуте – это Сандро Рамирес вывел гостей вперёд, сыграв на добивании после отражённого прострела с правого фланга. 0:1! Это его третий гол в двух последних матчах – столько же он забил в 63 поединках этой серии.

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После этого команды разменялись рядом интересных моментов, но голкиперы играли надёжно. До перерыва счёт не изменился, но в середине второго тайма открытый футбол принёс успех Осасуне. На 69-й минуте хозяева разыграли угловой, Хони исполнил подачу с левого фланга, а Давид Гарсия замкнул ударом головой в правый нижний угол – 1:1! Это был последний гол во встрече.

Таким образом Осасуна набрала 11 очков и поднялась на 11-ое место в турнирной таблице Ла Лиги. Уэска, имея в активе всего 7 зачётных баллов, вышла из зоны вылета на 17-ую позицию.

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