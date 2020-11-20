Український голкіпер Андрій Лунін звично потрапив до розширеного списку. Однак у його команди чималі кадрові проблеми – Зінедін Зідан у звітному матчі не зможе розраховувати на чотирьох лідерів Королівського клубу.

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До заявки не потрапили важливі для команди Серхіо Рамос, Карім Бензема, Каземіро та Федеріко Вальверде. Також гру пропустять Альваро Одріосола, Едер Мілітао та Лука Йовіч, який сьогодні здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє прес-служба Реала.

Відзначимо, що матч Вільяреал – Реал відбудеться завтра, 21 листопада. Початок поєдинку о 17:15. Мадридці наразі четверті в турнірній таблиці, а "жовта субмарина" посідає другу сходинку, зігравши на матч більше.

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