toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР ЗИМОВІ ЗБОРИ

Уеска розтрощила Вальядолід

1 лютого 23:56 34 Читать на русском
Уеска розтрощила Вальядолід
Уеска – Вальядолід – 4:0 / Сайт Ла Ліги

В матчі 22 туру Ла Ліги головний аутсайдер чемпіонату Уеска несподівано розгромила Вальядолід. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 22 тур

Уеска – Вальядолід – 4:0

Голи: Енріч, 19, Пулідо, 50, М. Гомес, 53, Авіла, 77

Уеска трохи підсилилась за зимове трансферне вікно і ці зміни в складі одразу ж почали давати результат. Рахунок відкрив новачок команди Енріч на 19 хвилині з передачі Кучо Ернандеса. А на початку другого тайму Пулідо та Мойзес Гомес дуже швидко зробили перевагу Уески розгромною. Після виходу на заміну Авіла майже одразу поставив крапку в матчі, остаточно добивши Вальядолід.

Незважаючи на цю перемогу Уеска продовжує замикати турнірну таблицю з 15 очками, Вальядолід розташувався на 13 позиції з 25 пунктами.

Іспанія22 турЕстадіо Ель Алькорас (Уеска)

Уеска - Вальядолід: П'ятниця 01 лютого 2019

Уеска
Матч завершено
4 : 0
Вальядолід
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Вальядолід Вальядолід Іспанія Уеска Уеска Уеска - Вальядолід
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
56
хв
Леванте
14:00
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук