Уеска розтрощила Вальядолід

В матчі 22 туру Ла Ліги головний аутсайдер чемпіонату Уеска несподівано розгромила Вальядолід. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 22 тур

Уеска – Вальядолід – 4:0

Голи: Енріч, 19, Пулідо, 50, М. Гомес, 53, Авіла, 77

Уеска трохи підсилилась за зимове трансферне вікно і ці зміни в складі одразу ж почали давати результат. Рахунок відкрив новачок команди Енріч на 19 хвилині з передачі Кучо Ернандеса. А на початку другого тайму Пулідо та Мойзес Гомес дуже швидко зробили перевагу Уески розгромною. Після виходу на заміну Авіла майже одразу поставив крапку в матчі, остаточно добивши Вальядолід.

Незважаючи на цю перемогу Уеска продовжує замикати турнірну таблицю з 15 очками, Вальядолід розташувався на 13 позиції з 25 пунктами.