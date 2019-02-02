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Уэска разгромила Вальядолид

00:00 16 Читати українською
Уэска разгромила Вальядолид
Уэска – Вальядолид – 4:0 / Сайт Ла Лиги

В матче 22 тура Ла Лиги главный аутсайдер чемпионата Уэска неожиданно разгромила Вальядолид. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 22 тур

Уэска – Вальядолид – 4:0

Голы: Энрич, 19, Пулидо, 50, М. Гомес, 53, Авила, 77

Уэска немного усилилась за зимнее трансферное окно и эти изменения в составе сразу же начали давать результат. Счет открыл новичок команды Энрич на 19 минуте с передачи Кучо Эрнандеса. А в начале второго тайма Пулидо и Мойзес Гомес очень быстро сделали преимущество Уэски разгромной. После выхода на замену Авила почти сразу поставил точку в матче, окончательно добив Вальядолид.

Несмотря на эту победу Уэска продолжает замыкать турнирную таблицу с 15 очками, Вальядолид расположился на 13 позиции с 25 пунктами.

Испания22 турЭстадио Эль Алькорас (Уэска)

Уэска - Вальядолід: Пятница 01 февраля 2019

Уэска
Матч окончен
4 : 0
Вальядолід
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Вальядолід Вальядолід Испания Уэска Уэска Уэска - Вальядолід
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