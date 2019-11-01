Удінезе звільнив Тудора

Чергова відставка в Серії А – Ігор Тудор звільнений з посади головного тренера Удінезе.

Ігор Тудор більше не є головним тренером Удінезе. Керівництво клубу вирішило попрощатися з 41-річним хорватом, який свого часу виступав у Ювентусі. Сьогоднішнє тренування першої команди проведе Лука Готті, інформує офіційний сайт клубу.

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Тудор очолив Удінезе у квітні 2018 року та привів фріульців до 12 місця в сезоні 2018/19. Поточна кампанія в Удінезе поки складається не надто вдало – 14 позиція після 10-ти турів.

Це вже 4 відставка в чемпіонаті Італії 2019/20 – раніше головних тренерів змінили Мілан, Сампдорія та Дженоа.

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