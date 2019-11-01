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Удинезе уволил Тудора

15:47 18 Читати українською
Удинезе уволил Тудора
Игор Тудор / ФК Удинезе

Очередная отставка в Серии А – Игор Тудор уволен с поста главного тренера Удинезе.

Игор Тудор больше не является главным тренером Удинезе. Руководство клуба решило расстаться с 41-летним хорватом, который в свое время выступал в Ювентусе. Сегодняшнюю тренировку первой команды проведет Лука Готти, информирует официальный сайт клуба.

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Тудор возглавил Удинезе в апреле 2018 года и привел фриульцевк 12 месту в сезоне 2018/19. Текущая кампания у Удинезе пока складывается не слишком удачно – 14 позиция после 10-ти туров.

Это уже 4 отставка в чемпионате Италии 2019/20 – ранее главных тренеров сменили Милан, Сампдория и Дженоа.

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Удинезе Удинезе Италия Трансферы Игор Тудор Игор Тудор
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