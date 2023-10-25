Габріеле Чоффі повернувся на посаду головного тренера Удінезе, інформує офіційний сайт клубу. Він замінив звільненого Андреа Соттіла і підписав контракт із фріульцями до літа 2024 року з можливість продовження угоди ще на рік. Умова продовження контракту залежить від вирішення завдання на сезон – порятунку у Серії А.

Клуб Серії А офіційно залишився без тренера

Після 9 турів у чемпіонаті Італії Удінезе не здобув жодної перемоги, команда перебуває на 18-му місці турнірної таблиці. У "зебр" великі проблеми з атакою – команда забила лише три м'ячі. Попередній наставник команди пов'язував це з продажем форварда Бету в Евертон в останній день трансферного вікна.

У сезоні 2021/22 Чоффі керував Удінезе, змінивши під час сезону Луку Готті. Під його керівництвом "б'янконері" фінішували 12-ми. Після цього сезону Чоффі не зумів домовитися з клубом про новий контракт, і пішов у Верону, в якій провалився.

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