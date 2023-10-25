Удінезе офіційно представив нового тренера
Габріеле Чоффі замінив Андреа Соттіла на посаді головного тренера Удінезе.
Габріеле Чоффі повернувся на посаду головного тренера Удінезе, інформує офіційний сайт клубу. Він замінив звільненого Андреа Соттіла і підписав контракт із фріульцями до літа 2024 року з можливість продовження угоди ще на рік. Умова продовження контракту залежить від вирішення завдання на сезон – порятунку у Серії А.
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Після 9 турів у чемпіонаті Італії Удінезе не здобув жодної перемоги, команда перебуває на 18-му місці турнірної таблиці. У "зебр" великі проблеми з атакою – команда забила лише три м'ячі. Попередній наставник команди пов'язував це з продажем форварда Бету в Евертон в останній день трансферного вікна.
У сезоні 2021/22 Чоффі керував Удінезе, змінивши під час сезону Луку Готті. Під його керівництвом "б'янконері" фінішували 12-ми. Після цього сезону Чоффі не зумів домовитися з клубом про новий контракт, і пішов у Верону, в якій провалився.
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