Клуб Серії А офіційно залишився без тренера
25 жовтня 10:58 - Читать на русском
Удінезе вирішив піти на зміни після провального початку сезону.
Удінезе на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Андреа Соттіля.
Серія А виторгувала 4,5 млрд євро за телевізійні права – президент чемпіона назвав це "смертю футболу"
Разом з ним клуб покинув і його тренерський штаб – Джанлука Крістальді, Сальваторе Джентіле, Якопо Альберті та Еудженіо Вассалле.
Зазначимо, що Удінезе ще не знає смаку перемог у поточному сезоні в чемпіонаті. У 9 турах фріульці 6 разів зіграли внічию, ще тричі програвши, та посідають заслужене 18 місце.
Мілан у меншості програв Ювентусу – туринці підібралися до лідерів, сльози головного героя
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter