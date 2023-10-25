Удінезе вирішив піти на зміни після провального початку сезону.

Удінезе на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Андреа Соттіля.

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Разом з ним клуб покинув і його тренерський штаб – Джанлука Крістальді, Сальваторе Джентіле, Якопо Альберті та Еудженіо Вассалле.

Зазначимо, що Удінезе ще не знає смаку перемог у поточному сезоні в чемпіонаті. У 9 турах фріульці 6 разів зіграли внічию, ще тричі програвши, та посідають заслужене 18 місце.

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