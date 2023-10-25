Габриэле Чоффи вернулся на пост главного тренера Удинезе, информирует официальный сайт клуба. Он заменил уволенного Андреа Соттила и подписал контракт с фриульцами до лета 2024 года с возможность продления соглашения ещё на год. Условие продления контракта зависит от решения задачи на сезон – спасения в Серии А.

Клуб Серии А официально остался без тренера

После 9 туров в чемпионате Италии Удинезе не добыл ни одной победы, команда находится на 18-м месте турнирной таблицы. У "зебр" большие проблемы с атакой – команда забила всего лишь три мяча. Предыдущий наставник команды связывал это с продажей форварда Бету в Эвертон в последний день трансферного окна.

В сезоне 2021/22 Чоффи руководил Удинезе, сменив по ходу сезона Луку Готти. Под его руководством "бьянконери" финишировали 12-ми. После этого сезона Чоффи не сумел договориться с клубом о новом контракте, и ушёл в Верону, в которой провалился.

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