Удинезе официально представил нового тренера
Габриэле Чоффи заменил Андреа Соттила на посту главного тренера Удинезе.
Габриэле Чоффи вернулся на пост главного тренера Удинезе, информирует официальный сайт клуба. Он заменил уволенного Андреа Соттила и подписал контракт с фриульцами до лета 2024 года с возможность продления соглашения ещё на год. Условие продления контракта зависит от решения задачи на сезон – спасения в Серии А.
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После 9 туров в чемпионате Италии Удинезе не добыл ни одной победы, команда находится на 18-м месте турнирной таблицы. У "зебр" большие проблемы с атакой – команда забила всего лишь три мяча. Предыдущий наставник команды связывал это с продажей форварда Бету в Эвертон в последний день трансферного окна.
В сезоне 2021/22 Чоффи руководил Удинезе, сменив по ходу сезона Луку Готти. Под его руководством "бьянконери" финишировали 12-ми. После этого сезона Чоффи не сумел договориться с клубом о новом контракте, и ушёл в Верону, в которой провалился.
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