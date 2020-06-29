Результативная перестрелка Малиновского и Ко в видеообзоре матча Удинезе – Аталанта – 2:3

Удинезе уступил Аталанте в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Аталанта снова провела результативный поединок, в котором перестреляла соперника. Началось все на 9 минуте, когда Папу Гомес роскошно забросил на Дувана Сапату (предголевой пас в активе Малиновского). Однако до перерыва Лазанья выровнял положение, реализовав один на один.

А во втором тайме настоящим героем стал Луис Муриель, который роскошно забил со штрафного в девятку, а затем мощно пробил в нижний угол метров с 25. Лазанья сократил отставание до минимального, но команда Малиновского в итоге праздновала победу.

Таким образом, Атланта набрала 57 очков и осталась четвертой, Удинезе с 28 пунктами расположился на 15 месте.