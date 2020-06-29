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Результативная перестрелка Малиновского и Ко в видеообзоре матча Удинезе – Аталанта – 2:3

06:00 - Читати українською
Результативная перестрелка Малиновского и Ко в видеообзоре матча Удинезе – Аталанта – 2:3
Удинезе – Аталанта – 2:3 – видео голов и обзор матча

Удинезе уступил Аталанте в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

31’ Кевин Лазанья
87’ Кевин Лазанья
 
Дуван Сапата 9’
Луис Муриэль 70’
Луис Муриэль 79’
9’ Дуван Сапата
31’ Кевин Лазанья
70’ Луис Муриэль
79’ Луис Муриэль
87’ Кевин Лазанья

Аталанта снова провела результативный поединок, в котором перестреляла соперника. Началось все на 9 минуте, когда Папу Гомес роскошно забросил на Дувана Сапату (предголевой пас в активе Малиновского). Однако до перерыва Лазанья выровнял положение, реализовав один на один.

А во втором тайме настоящим героем стал Луис Муриель, который роскошно забил со штрафного в девятку, а затем мощно пробил в нижний угол метров с 25. Лазанья сократил отставание до минимального, но команда Малиновского в итоге праздновала победу.

Таким образом, Атланта набрала 57 очков и осталась четвертой, Удинезе с 28 пунктами расположился на 15 месте.

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Украинцы за рубежом Руслан Руслан Малиновский Италия Видеоновости Аталанта Аталанта Удинезе Удинезе Удинезе - Аталанта
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