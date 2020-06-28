Мілан впевнено переміг Рому і піднявся у єврокубкову зону: Серія А, 28 тур, неділя

У неділю, в рамках 28-го туру італійської першості, відбулось кілька поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 2019/20, 28-й тур

Мілан – Рома – 2:0

Голи: Ребіч, 76, Чалханоглу, 88 (пен.)

Наполі – СПАЛ – початок матчу о 20:30

Сампдорія – Болонья – початок матчу о 20:30

Сассуоло – Верона – початок матчу о 20:30

Парма – Інтер – початок матчу о 22:45

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Мілан і Рома переслідували у Серії А однакову мету – єврокубки. Однак, якщо підопічні Паулу Фонсеки намагались наздогнати Аталанту, аби потрапити у Лігу чемпіонів, то "россонері" були б задоволені і Лігою Європи. У будь-якому випадку очки необхідно було набирати кожній з команд.

Перший більш-менш небезпечний момент у матчі виник лише на 20-й хвилині, коли Едін Джеко головою спрямував м'яч повз праву стійку. Згодом свій момент змарнував Джакомо Бонавернура, пробивши з межі штрафного майданчика високо над поперечиною. Серд іншого варто згадати і постріл головою Хакана Чалханоглу, який, однак, також просвистів вище воріт.

По перерві Мілан заграв переконливіше, однак тринькав момент за моментом. Аж поки Анте Ребіч не зіграв на добиванні і з другої спроби не загнав м'яч у сітку воріт. А під кінець матчу Кріс Смоллінг грубо збив суперника у власному штрафному майданчику і арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Чалханоглу, попри те, що Антоніо Міранте вгадав напрямок польоту м'яча.

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