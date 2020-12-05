Руслан Маліновський вчора, 4 грудня, повернувся до звичного способу життя, здолавши сумнозвісну хворобу. Хавбек вже навіть провів тренування з рештою гравців Аталанти.

Маліновський здолав COVID-19

Наставник клубу з Бергамо Джан П'єро Гасперіні вирішив включити Руслана в заявку на зустріч 10-го туру Серії А проти Удінезе. Матч відбудеться завтра, 5 грудня, початок о 16:00.

Зауважимо, у поточному сезоні Маліновський провів лише 9 поєдинків у футболці Аталанти у всіх турнірах та відзначився двома асистами.

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