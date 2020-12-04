Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський може повернутись до звичного способу життя.

Руслан Маліновський нарешті здолав коронавірус та зустрівся з найближчими після понад двох тижнів ізоляції.

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Роксана, дружина 27-річного хавбека Аталанти, опублікувала у своєму Instagram фото Руслана за обіднім столом. "Вдома", – радісно написала вона, додавши красиве емодзі.

Нагадаємо, Маліновський здав позитивний тест на COVID-19 перед поєдинком Ліги націй зі Швейцарією, який все ж не відбувся. До слова, у поточному сезоні Руслан провів лише 9 поєдинків у футболці клубу з Бергамо та відзначився двома асистами. Вже у неділю, 6 грудня, його Аталанта гратиме з Удінезе в Серії А.

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