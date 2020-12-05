Удинезе – Аталанта: Малиновский попал в заявку на матч Серии А после COVID-19
19:09 - Читати українською
Хавбек Аталанты Руслан Малиновский понемногу восстанавливается от коронавируса.
Руслан Малиновский вчера, 4 декабря, вернулся к привычному образу жизни, одолев коронавирус. Хавбек уже даже провел тренировку с остальными игроками Аталанты.
Наставник клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини решил включить Руслана в заявку на встречу 10-го тура Серии А против Удинезе. Матч состоится завтра, 5 декабря, начало в 16:00.
Заметим, что в текущем сезоне Малиновский провел лишь 9 матчей в футболке Аталанты во всех турнирах и отметился двумя ассистами.
Ювентус разделил очки с Беневенто и выдал худший старт за 19 лет, Аталанта без Малиновского уступила Вероне
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