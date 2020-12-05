Руслан Малиновский вчера, 4 декабря, вернулся к привычному образу жизни, одолев коронавирус. Хавбек уже даже провел тренировку с остальными игроками Аталанты.

Малиновский одолел COVID-19

Наставник клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини решил включить Руслана в заявку на встречу 10-го тура Серии А против Удинезе. Матч состоится завтра, 5 декабря, начало в 16:00.

Заметим, что в текущем сезоне Малиновский провел лишь 9 матчей в футболке Аталанты во всех турнирах и отметился двумя ассистами.

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